Dalla notte della riscossa, a quella dell’addio: il Bodo/Glimt elimina l’Inter dalla Champions

Si chiude con una grande delusione il cammino europeo dell’Inter negli spareggi di Champions League. Dopo la sconfitta dell’andata, i nerazzurri non riescono a ribaltare il risultato e cadono ancora contro il Bodo/Glimt. Il punteggio totale del doppio confronto recita 5-2 per i norvegesi, che conquistano con pieno merito l’accesso agli ottavi di finale.

La cronaca della partita

Come da copione, nella prima frazione è l’Inter a fare la partita, spingendo con continuità contro la compatta difesa ospite. Dimarco, Frattesi, Thuram e Bastoni provano a sfondare, ma trovano sulla loro strada un Haikin in serata di grazia, capace di neutralizzare ogni tentativo nerazzurro.

Dopo aver resistito agli assalti iniziali, il Bodo/Glimt colpisce nella ripresa. L’episodio chiave nasce da un errore di Akanji, che spalanca la porta a Blomberg: il suo tiro viene respinto da Sommer, ma sulla ribattuta Hauge è il più rapido di tutti e deposita in rete lo 0-1, firmando il vantaggio. L’Inter accusa il colpo. Akanji centra anche un palo, ma sono ancora i norvegesi a trovare la via del gol: al 72’ Evjen lascia partire una conclusione precisa che si infila all’incrocio, superando nuovamente Sommer. Un barlume di speranza per i padroni di casa arriva al 77’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bastoni ribadisce in rete una sponda di Bonny, accorciando le distanze. È però un’illusione: il Bodo/Glimt controlla senza ulteriori rischi e porta a casa un successo netto, certificando l’eliminazione dell’Inter dalla competizione.