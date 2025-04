Il flop della Lazio e la vittoria del Betis condannano l’Italia: il quinto posto in Champions è quasi impossibile

Si complicano e non poco le cose per l’Italia dopo le partite del giovedì per quanto riguarda il Ranking UEFA stagionale per il 2024/25, l’indicatore che assegna un posto extra nella successiva edizione di Champions League ai primi due paesi classificati.

Se l’Inghilterra è ormai certa dalla serata di martedì di avere il posto extra a titolo aritmetico, si avvicina il traguardo anche per la Spagna, che con Betis e Athletic Club raccoglie una vittoria e un pareggio, difendendosi alla grande dai risultati di Fiorentina, vincitrice in Slovenia, e Lazio, sconfitta invece in Norvegia sul campo del Bodo/Glimt. Per l’Italia e la Serie A, ormai, è un’impresa quasi impossibile e di fatto legata quasi esclusivamente ad eventuali disgrazie delle spagnole. Lo scrive TMW.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2024/25

1. Inghilterra 25.106 punti

2. Spagna 22.392

3. Italia 20.437