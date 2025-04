Che gaffe in Champions! In Aston Villa-PSG risuona l’inno dell’Europa League. Giocatori increduli

È la Champions League ma…nessuno ci crede, risuona l’inno dell’Europa League. L’incredibile ‘gaffe’ prima dell’inizio della partita tra Aston Villa e Psg: giocatori schierati a metacampo come di consuetudine e pronti all’urlo ‘The Champiooons’, ma qualcosa non va come dovrebbe.

Le note diffuse al “Villa Park” sono quelle dell’inno sbagliato, ed è impossibile non accorgersene. I calciatori delle due squadre rimangono perplessi, ognuno con reazioni diverse: c’è chi resta impassibile facendo finta di nulla, chi si guarda intorno con sguardo interrogativo, chi scuote la testa e chi non riesce a trattenere una risata. L’inno della Champions è stato poi suonato in un secondo momento, tra gli applausi di uno stadio finalmente soddisfatto.