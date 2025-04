Bagni: “‘Bologna favorita per la Champions, Juve avversaria N.1, non credo alla Fiorentina”

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha condiviso la sua opinione sulla corsa all’Europa in Serie A in un’intervista con il Corriere di Bologna. Quando gli è stato chiesto quale squadra preferisse per l’accesso alla Champions League, Bagni ha risposto senza esitazioni: “Il Bologna è la mia favorita. Poi c’è la Juventus, che ha come unico obiettivo l’Europa. La Lazio, che inizialmente non era considerata tra le pretendenti, ora si è inserita nella lotta. La Roma, uscita momentaneamente, è tornata forte. La Fiorentina, invece, non mi convince tanto. In definitiva, l’avversario più temibile per il Bologna è la Juve“.