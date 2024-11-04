Italiano: "In Conference con la Fiorentina incontrate squadre forti, non siamo abituati a quelle della Champions"

Vincenzo Italiano ha parlato nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida in cui il suo Bologna sarà protagonista contro il Monaco. L'ex allenatore della Fiorentina parla anche della sua e...

Vincenzo Italiano ha parlato nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida in cui il suo Bologna sarà protagonista contro il Monaco. L'ex allenatore della Fiorentina parla anche della sua esperienza europea in Conference League con i Viola:

Quando guardate la classifica Champions cosa pensate? I playoff sono un obiettivo vero?

"E' un qualcosa che proveremo a raggiungere senza l'ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Arrivavo dalla Conference e ho visto squadre in Europa molto forti, ma quello che sto vedendo in Champions soprattutto nelle due uscite è un qualcosa a cui non eravamo abituati. Il nostro obiettivo è quello di provare ad arrivare in quelle che sono le 24: se ce la facciamo significherà che avremo fatto un gran lavoro. La Champions però per noi deve essere crescita e l'ossessione è giocare bene, non la classifica".

LE PAROLE DELL'AVVOCATO DI GUDMUNDSSON

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