Avv. Gudmundsson: "Il ricorso è sorprendente. Sentenza ben motivata e risultato giuridicamente corretto"

Sembrava tutto finito, ma non è così. La notizia del ricorso impugnato dalla Procura della Repubblica sul caso Albert Gudmundsson è stata confermata dall'avvocato difensore del classe 1997,Vilhjálmur...

Sembrava tutto finito, ma non è così. La notizia del ricorso impugnato dalla Procura della Repubblica sul caso Albert Gudmundsson è stata confermata dall'avvocato difensore del classe 1997,Vilhjálmur Vilhjálmsson in un'intervista al media islandese visir.is: "È sorprendente che il Pubblico Ministero abbia deciso di ricorrere in appello contro questa sentenza, poiché la sentenza è molto ben motivata e il risultato è giuridicamente corretto". E, adesso, la Fiorentina dovrà continuare a seguire la vicenda giudiziaria.

DIRETTRICE PUBBLICA ACCUSA ISLANDA: “GUDMUNDSSON? ALTA PROBABILITÀ CHE L’ASSOLUZIONE VENGA ANNULLATA”

https://www.labaroviola.com/direttrice-pubblica-accusa-islanda-gudmundsson-alta-probabilita-che-lassoluzione-venga-annullata/275526/