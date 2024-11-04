Direttrice Pubblica Accusa Islanda: "Gudmundsson? Alta probabilità che l'assoluzione venga annullata"

Sembrava finita la vicenda giudiziaria legata ad Albert Gudmundsson. E, invece, non è così. La Procura della Repubblica ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza nel caso del calciatore Alb...

Sembrava finita la vicenda giudiziaria legata ad Albert Gudmundsson. E, invece, non è così. La Procura della Repubblica ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza nel caso del calciatore Alberts Guðmundsson. Dopo la notizia, il Pubblico Ministero Sigríður J. Friðjónsdóttir ha così parlato: "La decisione di ricorrere in appello in questo caso, come in altri casi di assoluzione che sono oggetto di appello, si basa sulla valutazione del Direttore della Pubblica Accusa che l'imputato è stato ingiustamente assolto e che esiste una significativa probabilità che l'assoluzione venga annullata in una condanna davanti alla Corte d'Appello", si legge su Visir.is.

GALLI: “IN QUESTA FIORENTINA VEDO LO SPIRITO DELL’82. QUELL’ANNO SIAMO PARTITI MALE, POI FU LOTTA SCUDETTO”

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