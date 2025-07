Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions: “Con Napoli, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio è difficile”

È il giorno di Massimiliano Allegri in casa Milan. L’allenatore livornese nel corso della conferenza stampa di presentazione ha risposto alle domande dei giornalisti su vari temi che interessaranno la prossima stagione dei rossoneri. Allegri si è soffermato anche sulla favorita per lo scudetto e la corsa per la qualificazione alla Champions League, escludendo a priori la nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è la favorita per il campionato. Ma ci sono anche Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Lazio non sarà facile arrivare tra le prime quattro”.