Mijatovic: “Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina”

Dopo le ultime dichiarazioni di Rodrygo, in cui l’attaccante brasiliano ha lasciato intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano da Madrid, l’ex madridista e attaccante della Fiorentina Predrag Mijatovic dai microfoni di cadenaser ha provato a dargli un consiglio alla vigilia della finale di Champions League con il Borussia Dortmund:

“Ho sbagliato a lasciare il Real Madrid per la Fiorentina. Firenze è una bellissima città, ma due settimane dopo mi sono pentito di aver lasciato. I giocatori del Real Madrid non sanno quello che hanno e lo iniziano a capire solo quando vanno via“.

🗣️Predrag Mijatovic on Rodrygo Goes’ Real Madrid exit talk

“I was wrong to leave Real Madrid for Fiorentina. Florence is a beautiful city, but two weeks later I regretted leaving. Real Madrid players don’t know what they have and they only begin to understand when they leave.” pic.twitter.com/YxoISyH8FW

— Football España (@footballespana_) June 1, 2024