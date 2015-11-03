Notizie Mijatovic Fiorentina

Mijatovic: "Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina"
01 giugno 2024 21:44
Mijatovic: "Con la Fiorentina siamo usciti dalla Champions con un gol che con il Var sarebbe buono"
15 marzo 2023 23:28
Mijatovic: "Ho un grande ricordo di Firenze. Giocavo con campioni come Batistuta e Rui Costa"
17 giugno 2020 20:44
Mijatovic: "Quando ero alla Fiorentina Di Livio mi disse che per colpa mia aveva perso 1 miliardo..."
26 novembre 2017 14:14
Mijatović: "Ho amato i tifosi della Fiorentina. Sono stato accolto da eroe a Firenze per il gol contro la Juventus in finale di Champions"
24 maggio 2017 14:52
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