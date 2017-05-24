Mijatović: "Ho amato i tifosi della Fiorentina. Sono stato accolto da eroe a Firenze per il gol contro la Juventus in finale di Champions"

Sono però dispiaciuto per quell'esperienza, i problemi della società hanno sporcato la mia avventura in viola" così Mijatović

Predrag Mijatović è stato intervistato in esclusiva su Tuttomercatoweb, queste le sue parole sulla Fiorentina:

A Firenze proprio per quel gol alla Juventus è diventato un idolo

"Sappiamo tutti della rivalità fra Fiorentina e Juventus, una cosa normale e per questo fui accolto a Firenze come un eroe. La mia esperienza in viola è stata bella, ho amato il calore dei tifosi, il loro cuore. Purtroppo non ho giocato molto e in quel periodo sono sopraggiunti problemi societari che ne hanno sporcato un po' l'esperienza".