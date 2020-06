L’ex giocatore della Fiorentina Predrag Mijatovic ha parlato a GazzettaTv del suo passato in maglia viola: “Il primo anno a Firenze fui felicissimo dei risultati. Arrivai in viola grazie al Trap, in squadra cerano grandi campioni come Batistuta, Rui Costa, Chiesa e Di Livio.Quando cambiammo allenatore incominciarono ad arrivare i primi problemi. Posso dire che avrei voluto fare di più, ma ho un bellissimo ricordo della passionedei tifosidella Fiorentina”.

TuttoMercatoWeb.com