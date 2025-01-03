L'obiettivo della Fiorentina è la Champions League: la sola partecipazione sarebbe una miniera d'oro

La sola quota d'ingresso in CL sarebbe di 20 milioni

Repubblica si focalizza sul 2025 che attende Rocco Commisso. Oltre che della Conference League (l'obiettivo è raggiungere la finale di Breslavia) e della questione Artemio Franchi (il presidente vorrebbe il controllo totale dell'opera, magari tramite un project financing), il quotidiano si concentra anche sulla quota Champions League. E' importante, allora, sottolineare quanto incasserebbe la Fiorentina con la partecipazione alla massima competizione europea per club. La sola quota di ingresso è di 20 milioni - quasi la stessa cifra che si guadagnerebbe a vincere la Conference — a cui vanno aggiunti i 2 milioni per ogni vittoria, il milione per ogni pareggio, il botteghino, la quota diritti tv, il market pool e altro.

https://www.labaroviola.com/ultima-chance-per-pongracic-palladino-si-aspetta-una-svolta-e-costato-16-milioni-alla-fiorentina/283212/