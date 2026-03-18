Disastro Serie A: nessuna squadra ai quarti di Champions League, unica tra i top 5 campionati

Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L’Inghilterra perde 4 squadre per strada ma in compenso ne tiene in corsa 2, fra cui il Liverpool che ha ribaltato il Galatasaray con un sonoro 4-0. La Spagna ora è la nazione più rappresentata con 3 squadre. Con l’Atalanta esce anche l’ultima squadra italiana e la Serie A è l’unico campionato della Top 5 non rappresentato (in neretto le qualificate ai quarti di finale). [Foto Gazzetta.it]

Sporting CP – Bodo/Glimt 5-0 dts (0-3)

34′ Gonçalo Inacio, 61′ Pedro Gonçalves, 78′ rig. Suarez, 92′ Araujo, 120′ + 1 Rafael Nel

Arsenal – Bayer Leverkusen 2-0 (1-1)

36′ Eze, 63′ Rice

Chelsea – Paris Saint-Germain 0-3 (2-5)

6′ Kvaratskhelia, 15 Barcola, 62′ Mayulu

Manchester City – Real Madrid 1-2 (0-3)

22′ rig. e 90′ + 3 Vinicius, 41′ Haaland

Barcellona – Newcastle 7-2 (1-1)

6′ e 72′ Raphinha, 15′ e 28′ Elanga, 18′ Bernal, 45′ + 7 rig. Yamal, 51′ Fermin Lopez, 55′ e 61′ Lewandowski

Bayern Monaco – Atalanta 4-1 (6-1)

25′ rig. e 54′ Kane, 56′ Karl, 70′ Luis Diaz, 85′ Samardzic

Liverpool – Galatasaray 4-0 (0-1)

25′ Szoboszlai, 51′ Ekitike, 53′ Gravenberch, 62′ Salah

Tottenham – Atlético Madrid 3-2 (2-5)

30′ Kolo Muani, 52′ e 90′ rig. Simons, 47′ Alvarez, 75′ Hancko

Lo riporta tuttomercatoweb.com