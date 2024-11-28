Se la stagione finisse ora sarebbero 5 le squadre italiane in Champions, l'Italia è seconda nel ranking

Si accende la corsa al posto extra per la Champions League, l'Italia dopo lo scorso anno in cui è arrivata nelle prime due posizioni del Ranking stagionale ed ha ottenuto un posto in più si è messa a...

Si accende la corsa al posto extra per la Champions League, l'Italia dopo lo scorso anno in cui è arrivata nelle prime due posizioni del Ranking stagionale ed ha ottenuto un posto in più si è messa a caccia del bis in questa stagione. Infatti per il momento è seconda dietro l'Inghilterra e davanti al Portogallo che insegue, più staccate invece Spagna e Germania.

Il ranking è calcolato in base al numero di vittorie delle squadre Italiane nelle competizioni europee, in base ai turni superati e al piazzamento nella fase a campionato, anche per questo impegnarsi in Conference League per la Fiorentina avrebbe un risvolto positivo pure per il campionato.

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-pensa-gia-alla-fiorentina-gara-complicata-contro-una-squadra-in-salute-proveremo-a-recuperare-energie/278431/