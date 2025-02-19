Sabatini: "Calcio italiano ridimensionato? Aspettiamo la Fiorentina e le altre rimaste"
Secondo il giornalista sportivo è presto per decretare il fallimento del calcio italiano in Europa, anche la Fiorentina può dire la sua
A cura di Andrea Gemignani
19 febbraio 2025 22:09
La Fiorentina è una delle sole quattro squadre italiane ancora in corsa nelle competizioni europee di questa stagione. A sottolinearlo è il giornalista Sandro Sabatini, ospite a Radio Sportiva, che commenta il momento del calcio italiano in Europa: "Parlare di un ridimensionamento del calcio italiano? Mi concentrerei piuttosto su Milan e Atalanta, le sconfitte di ieri sono state davvero pesanti. Tuttavia, ci sono altre squadre italiane da tenere d'occhio. Prima di dire che tutte le squadre devono essere ridimensionate, vediamo cosa farà la Fiorentina in Conference League, la Roma in Europa League ed Inter e Juventus in Champions"“Tengo poi a fare un appello a tutti i tifosi. Evitiamo il coro ‘figlio di p*****a’, a chiunque. Mi è stato riferito che a Milano, in Inter-Fiorentina, i tifosi nerazzurri l’hanno cantato a Palladino… sua madre è morta qualche settimana fa. Ci vorrebbe maggiore sensibilità"