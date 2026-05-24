Terremoto Serie A: Juve e Milan fuori dalla Champions, Como nella storia. Lecce salvo

Festeggia anche la Roma di Gasperini, che conquista la qualificazione alla Champions League dopo 7 anni

Clamoroso epilogo in Serie A: Juventus e Milan restano fuori dalla prossima Champions League al termine di una serata ricca di colpi di scena e verdetti pesantissimi.

Per la Juventus inutile il risultato del derby contro il Torino. I bianconeri vengono condannati dai risultati degli altri campi, chiudendo una stagione deludente e lontana dagli obiettivi. Per Luciano Spalletti, peraltro fresco di rinnovo, è una bocciatura durissima.

Ancora più fragoroso il crollo del Milan, sconfitto 2-1 a San Siro da un Cagliari cinico e spietato. I rossoneri falliscono la partita più importante dell’anno e salutano la Champions tra i fischi del pubblico. Una delusione enorme anche per Massimiliano Allegri.

A festeggiare sono invece Roma e Como. I giallorossi espugnano Verona 2-0 e conquistano il pass per la prossima Champions League con una prova solida e concreta. Storica invece l’impresa del Como, che domina sul campo della Cremonese e centra una qualificazione incredibile sotto la guida di Cesc Fabregas, autore di una stagione straordinaria.

Emozioni anche nella lotta salvezza. Il Lecce supera il Genoa davanti al proprio pubblico e, grazie alla contemporanea sconfitta della Cremonese contro il Como, conquista la quarta salvezza consecutiva in Serie A. Un altro capolavoro firmato dal direttore sportivo Pantaleo Corvino, regista dell’ennesima impresa salentina. I grigiorossi tornano in Serie B dopo un solo anno, aggiungendosi a Pisa e Verona.