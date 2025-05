Graziani crede ancora nella Fiorentina: “Champions sempre possibile, tutto aperto fino alla fine”

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, che ha commentato la corsa europea della squadra di Palladino dopo il ko contro la Roma. Nonostante la sconfitta, l’ex campione del mondo resta fiducioso sulle possibilità viola di agganciare il treno Champions:

“La Fiorentina è ancora in corsa per la Champions League. Ci sono solo quattro punti di distanza e c’è ancora lo scontro diretto con il Bologna. Finché la matematica non dice il contrario, nulla è perduto. È chiaro che il ko con la Roma pesa e rende il cammino più complicato, soprattutto a tre giornate dalla fine, ma tutto è ancora possibile.”