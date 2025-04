Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”

Non usa giri di parole Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la corsa europea dei viola dopo il deludente pareggio contro il Parma:

“La Fiorentina? La Champions se la può scordare. Al massimo può lottare per l’Europa League, ma ha davanti troppe squadre che corrono più di lei”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Poi un affondo anche sulla Juventus: “Quest’anno la Champions servirà a salvare il bilancio. Se i bianconeri non arrivano tra le prime quattro, è un fallimento enorme”.