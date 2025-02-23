Lazio, Bologna e Milan frenano: a Verona la Fiorentina ha l'occasione di rilanciarsi per il 4° posto

Oggi pomeriggio alle 15:00 al Bentegodi di Verona andrà in scena Hellas-Fiorentina, una partita fondamentale per la squadra allenata da Mister Palladino. Infatti se già la sconfitta con il Como aveva...

Oggi pomeriggio alle 15:00 al Bentegodi di Verona andrà in scena Hellas-Fiorentina, una partita fondamentale per la squadra allenata da Mister Palladino. Infatti se già la sconfitta con il Como aveva reso i 3 punti di oggi abbastanza pesanti, i risultati di ieri hanno reso la partita di oggi fondamentale nella corsa alla Champions League.

Nella giornata di ieri infatti sia il Bologna che il Milan non hanno raccolto punti sui campi di Parma e Torino mentre la Lazio ha pareggiato in trasferta e Venezia. Vincendo oggi infatti la Fiorentina andrebbe a 45 punti lasciando Bologna e Milan ferme a 41, entrambe con una partita in meno che verrà recuperata in settimana, ma soprattutto si avvicinerebbe alla Lazio che è momentaneamente quarta a quota 47 punti.

Per capire quanto sarà distante la Fiorentina dal quarto posto però oltre che al risultato della Viola bisognerà attendere quello della Juventus che vincendo a Cagliari si ritroverebbe al 4° posto in solitaria. Comunque sia la partita di oggi resta una partita cruciale per guadagnare punti fondamentali sulle competitors per le coppe europee