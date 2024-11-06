Champions League, al giro di boa Inter agli ottavi, Milan, Juve e Atalanta ai Play-Off, Bologna eliminato

L'Italia sorride in Champions, allo stato attuale l'unica squadra eliminata sarebbe il Bologna di Vincenzo Italiano

Con il quarto turno e le vittorie tra le altre dell' Inter a S.Siro con l'Arsenal per 1-0 (Chalanoglu) e dell'Atalanta in trasferta a Stoccarda per 2-0 (Lookman, Zaniolo), la fase Campionato della UEFA Champions League 2024/25 è arrivata al giro di boa: chi va agli ottavi, chi ai playoff e chi invece viene eliminato, la situazione attuale.

L'Italia sorride, perché allo stato attuale avrebbe una squadra direttamente agli ottavi e tre ai playoff, analizziamo:

CHI VA AGLI OTTAVI OGGI - Ad oggi, l'Inter sarebbe l'unica squadra italiana direttamente qualificata agli ottavi di finale con 10 punti, gli stessi di Sporting, Monaco e Brest. E' il gruppone delle seconde alle spalle del Liverpool, unica formazione a punteggio pieno. Completano il gruppo delle migliori otto Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa a quota 9.

CHI VA AI PLAYOFF OGGI - Sono invece tre le squadre italiane a rientrare in questo gruppone: l'Atalanta, con l'Inter unica squadra a non aver ancora subito un gol; la Juventus e il Milan, risalito grazie al successo in casa del Real Madrid. In questo elenco figurano anche big come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Atletico.

CHI VIENE ELIMINATO OGGI - Ci sono sorprese anche nell'elenco delle squadre che oggi sarebbero eliminate dalla Champions League. C'è il Bologna, con un solo punto conquistato finora, ma c'è soprattutto il Paris Saint-Germain, che contro l'Atletico Madrid ha perso la sua seconda gara e apre l'elenco delle scontente. Spicca in negativo anche il Lipsia, zero punti al momento.

Anche quest'anno, come nella passata stagione, i primi due posti del ranking Uefa per Nazioni garantiscono una squadra in più nella prossima edizione della Champions League. L'Inghilterra si conferma in vetta davanti al Portogallo secondo con coefficiente 8.600. Grazie però alle vittorie di Milan, Inter e Atalanta ed in attesa ancora di Roma, Lazio e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference League l'Italia (ancora terza con 8.375) si avvicina.

Lo riporta calciomercato.com

Flachi: “Kouame? c’è un motivo se tutti gli allenatori lo hanno tenuto, è duttile e fa spogliatoio”

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