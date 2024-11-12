Gazzetta: “Fiorentina, la Champions vale lo scudetto. Conviene spendersi per la Conference?”

Sei vittorie di fila in campionato, quattro senza Gudmundsson, dettaglio non secondario

Sei vittorie di fila in campionato, quattro senza Albert Gudmundsson, dettaglio non secondario. Se la Fiorentina ha preso a vincere senza l'islandese, non smetterà con il rientro di Gud il semplificatore. Gudmundsson salta l'uomo e crea superiorità, dispensa assist e segna in prima persona. Attenzione al viola.

Raffaele Palladino ha stemperato certi suoi spigoli tattici, ha svoltato quando ha detto addio al 3-4-2-1 di impronta gasperiniana ed è passato a un 4-2-3-1 più consono a questo gruppo. La Fiorentina ha il vantaggio della leggerezza, la qualificazione alla Champions avrebbe già il valore e il sapore di uno scudetto. Nessuna ansia da prestazione, mente sgombra. Casomai a un certo punto potrebbe porsi una domanda poco fatidica: converrà spendersi nell'ennesimo attacco alla Conference? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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