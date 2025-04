La Lazio agguanta il Parma in rimonta. La Fiorentina resta ottava, a 3 punti dalla Champions

All’Olimpico partita dalle mille emozioni ma anche dai grandi rimpianti per Lazio e Parma. I ducali per aver sciupato il doppio vantaggio (doppietta di Ondrejka), i biancocelesti per aver mancato l’appuntamento con i tre punti che avrebbero significato aggancio alla Juventus al quarto posto.

La partita si è messa subito in salita per i padroni di casa con Ondrejka in gol al terzo minuto. Castellanos si è visto annullare una rete per fuorigioco e ad inizio ripresa la doccia gelata per l’Olimpico: il raddoppio firmato sempre dall’attaccante svedese. La Lazio sembra sulle ginocchia, ma l’ingresso di Pedro dà la sveglia: nel giro di 5 minuti lo spagnolo riacciuffa la partita con una doppietta e la formazione di Baroni di butta all’assalto cercando il gol vittoria. Rete che non arriva però con Man anzi che sciopa l’occasione del 3-2 per il Parma. Finisce in pareggio con i ducali che fanno un piccolo passo verso la matematica salvezza e i biancocelesti che falliscono l’aggancio Champions.

Lo riporta calciomercato.it

La Fiorentina resta ottava ma accorcia ulteriormente. La lotta alle posizioni europee è sempre più avvincente. Dal 3° all’8° posto ci sono 6 squadre in 6 punti. Saranno decisive le ultime giornate e soprattutto gli scontri diretti in programma.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74; Inter 71, Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino 43; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Empoli e Venezia 25; Monza 15.