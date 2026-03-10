Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce

Igor Tudor è nel mirino della critica dopo una gestione che definire fallimentare sarebbe un eufemismo. Questa sera, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, il tecnico ha sorpreso tutti con una scelta alquanto rischiosa: lasciare Vicario in panchina e puntare su Kinsky come portiere titolare. Il risultato di questa decisione è stato devastante, con il Tottenham che si è visto travolgere dalla furia dei Colchoneros fin dai primi minuti.

Al 6° un errore banale con i piedi di Kinsky permette all’Atletico di passare in vantaggio. Un rilancio impreciso e la palla finisce sui piedi degli avversari, che non si fanno pregare e trovano il gol del 1-0. Al 15° il portiere, visibilmente in difficoltà, liscia clamorosamente un retropassaggio. Alvarez è lesto ad approfittarne e segna il gol del 3-0, praticamente chiudendo la partita già nel primo tempo.

Di fronte a una simile catastrofe, Tudor non ha avuto altra scelta che sostituire Kinsky al 16′ minuto, inserendo Vicario in campo. Ma ormai era troppo tardi: l’Atletico Madrid aveva preso il controllo della partita, e il punteggio di 4-1 al termine del primo tempo è stato una logica conseguenza del caos difensivo che ha caratterizzato la squadra di Tudor. La partita si è poi conclusa con un rotondo 5-2 per gli uomini di Simeone.

La situazione del Tottenham, e in particolare quella di Igor Tudor, sta diventando insostenibile. Le critiche si stanno accumulando e l’esonero di Tudor sembra ormai una questione di tempo. La società, che si aspettava ben altro dopo l’arrivo del tecnico, dovrà ora prendere decisioni cruciali per salvare la stagione, con un possibile ulteriore cambio di panchina che appare sempre più inevitabile.