Corriere dello Sport svela: “Il sogno sotto traccia della Fiorentina è la qualificazione in Champions League”

Nonostante i risultati altalenanti il supporto resta incrollabile

Oggi al Bentegodi saranno presenti almeno 3.500, forse 4.000 tifosi viola, un numero impressionante che dimostra quanto Firenze creda nella sua squadra e nelle possibilità di qualificazione europea. La Fiorentina, rafforzata dal mercato invernale, si gioca una partita fondamentale, accompagnata dall'entusiasmo e dal sostegno del suo pubblico, pronto a spingere la squadra verso una vittoria cruciale. Verona è da sempre una città speciale per i tifosi viola, sia per il gemellaggio con l'Hellas che per le grandi manifestazioni di affetto nel corso degli anni, come quella del 2006, quando oltre 20.000 fiorentini riempirono il Bentegodi per sostenere la squadra nella corsa alla Champions League.

Nonostante i recenti risultati altalenanti, il supporto resta incrollabile, segno di una fiducia che va oltre le ultime sconfitte e punta a un traguardo più ambizioso. La Fiorentina non parla apertamente di obiettivi, ma sa che questa è la fase decisiva della stagione. Palladino ha indicato la necessità di migliorare rispetto al girone d'andata, e i tifosi, consapevoli dell'importanza del momento, hanno risposto con una partecipazione straordinaria. Dopo le grandi trasferte di Parma e Bologna, il Bentegodi sarà teatro di un nuovo esodo viola, con la speranza di avvicinarsi sempre più al sogno europeo. Lo scrive il Corriere dello Sport.