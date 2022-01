TMW, Fiorentina accetta l’offerta di 70 milioni dall’Arsenal, Vlahovic vuole restare fino a giugno

L’Arsenal è pronta a tutto per avere Dusan Vlahovic: i Gunners, che stanno per perdere Lacazette per scadenza di contratto e Aubameyang perché messo fuori dal progetto di Arteta, hanno bisogno di un grande centravanti per il presente e per il futuro e da tempo hanno scelto il serbo come grande obiettivo per l’attacco. Dopo lo straordinario 2021, anche nel nuovo anno il centravanti ha tantissimi estimatori, anche in Italia, ma al momento sembra che solo una squadra di Premier o quasi possa soddisfare le richieste della Fiorentina per il suo cartellino. Stando a quanto da noi raccolto, la Fiorentina avrebbe ricevuto nelle ultime ore una offerta da circa 70 milioni da parte dei Gunners, una proposta sostanzialmente accettata, anche per evitare che la valutazione del calciatore scenda nella prossima estate, quando su suo contratto rimarranno “solo” dodici mesi. Lo riporta TMW

“NON VEDO L’ORA CHE FINISCA IL MERCATO”