Italiano: “Tra Dragowski e Terracciano gioca chi sta meglio. Vlahovic? Non vedo l’ora finisca mercato”

Conferenza stampa di vigilia di Vincenzo Italiano prima della partenza per Cagliari, queste le parole del tecnico viola:

“Il Cagliari è in grande crescita, le ultime vittorie in campionato sono la dimostrazione, affrontiamo una squadra che deve tirarsi fuori dalla lotta salvezza, temo sempre questa partita, non è come Torino perchè quella partita non si sarebbe dovuta giocare fino a due giorni prima. Vogliamo fare una grande partita.

In porta non c’è nulla di diverso dagli altri ruolo, gioca chi sta bene, chi si merita di andare in campo va in campo, ragiono cosi, abbiamo portieri affidabili, lo hanno dimostrato. Andremo avanti cosi, gioca chi sta bene.

Rispetto all’andata abbiamo qualche certezza in più, mi piace il fatto che abbiamo imparato a reagire mostrando grande carattere, abbiamo grandi margini di miglioramento nel ritorno. Le ultime due partite abbiamo messo in campo grande qualità.

Vlahovic arriva da un rigore sbagliato dove ha subito rimediato e arriva da una buona prestazione. Solito Vlahovic, solite settimane, per noi non cambia nulla. Non vedo l’ora che finisca il mercato, complicato giocare nel mezzo del mercato.

Maleh in grande crescita sotto tutti punti di vista, ma non bisogna mai abbassare guardia e umiltà, ne ho parlato spesso con lui. Non bisogna mai perdere la strada che ti ha fatto giocare nella Fiorentina, predisposto per giocare a ottimi livelli

Abbiamo migliorato la squadra in questo mercato, Ikonè e Piatek sono due colpi di cui sono contento, è stato già detto che magari si cercherà di accontentare qualche giocatore che sta giocando meno, obiettivo avere identità che abbiamo mostrato di avere e migliorare il girone di andata

Fare punti fuori casa non è facile, ho visto il rendimento delle altre e non è andata meglio di noi, a Cagliari dobbiamo cercare di approcciare come abbiamo fatto tante altre volte. Mando un abbraccio alla famiglia Di Marzio, conoscevo il mister, è una grossa perdita.

Contento di quello che ha fatto la squadre negli ultimi due mesi, escluso Torino e Empoli. Siamo in un momento positivo e abbiamo reagito bene dopo Torino, la squadra sta bene. Stiamo maturando tanto, ma dobbiamo migliorare tanto su gol subiti e realizzazione

Ikonè e Piatek stanno lavorando molto bene, vediamo se riusciranno ad esserci utile da subito o partite in corso. Si stanno inserendo bene. Zurkowski è un ragazzo di prospettiva e molto interessante, sto pensando ad altro ma lo tengo d’occhio, in questo momento non posso dire altro. Campionato falsato? No, non penso lo sia anche se ci sono più difficoltà rispetto all’inizio.

