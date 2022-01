Sarri ammette: “La Fiorentina è una delle squadre più forti in circolazione. Ve lo dissi 3 mesi fa”

Alla vigilia di Lazio-Atalanta Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa pensando già alla prossima sfida contro la Fiorentina di febbraio, le sue parole

“Non so se abbiamo qualche possibilità di arrivare in Champions. Adesso ci interessa proseguire una crescita che sta avvenendo. Le partite sono difficili da leggere prima: Lazio-Udinese un mese fa è finita 4-4, martedì 0-0 dopo 100 minuti. Poi avremo la Fiorentina, una delle squadre più forti che c’è in questo momento. Sono due partite che ci potranno dare tante indicazioni. Sono due partite difficilissime, che la Fiorentina fosse forte lo dissi 3 mesi fa” conclude Sarri.

