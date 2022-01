Gazzetta, Vlahovic, l’Arsenal offre 70 milioni: 55 milioni pagati a rate + il riscatto di Torreira

Stavolta è l’Arsenal a indurre in tentazione la Fiorentina per avere subito Dusan Vlahovic. Nella non semplice rincorsa alla qualificazione alla Champions League Arteta ha urgente bisogno di un goleador. La proposta dei dirigenti dei Gunners è di quelle rilevanti: 55 milioni con pagamento in varie rate e l’abbuono dei 15 milioni del riscatto di Torreira. In totale una proposta da 70 milioni di euro. E questa opportunità evidentemente sta obbligando i vertici della Fiorentina a delle riflessioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

