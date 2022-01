TMW, Arteta ha già deciso, vuole costruire l’Arsenal intorno a Vlahovic: è l’obiettivo numero uno

Gran parte del merito della risalita dell’Arsenal va a Mikel Arteta e a una società che, per una volta, non ha avuto fretta e non ha preso decisioni drastiche, intuendo il potenziale dell’ex vice di Pep Guardiola e concedendogli tempo per ambientarsi, entrare nella testa dei giocatori e fissare i concetti. Per tornare a competere con i colossi della Premier League, l’Arsenal ha bisogno di investimenti oculati, in linea con quella filosofia che ha sempre privilegiato l’acquisto di giovani di talento. In quest’ottica si inserisce Dusan Vlahovic, l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Lo scrive TMW.

