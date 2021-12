CorSport, Vlahovic-Fiorentina all’addio ma non a gennaio. Offerta mostre dell’Arsenal?

Nelle scorse ore c’è stato un contratto tra Barone e Ristic, agente di Vlahovic. La trattativa per ora non riaperte. Se l’addio dovesse essere la strada, l’unica medicina per renderlo meno amaro sarebbe quella di qualificare la Fiorentina in Europa. Ecco perché potrebbe non lasciare a gennaio. L’Arsenal potrebbe offrire 85 milioni, ma il Tottenham non si arrende. Lo scrive il Corriere dello Sport.

