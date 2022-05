Di Marzio annuncia addio Torreira ma lui non ci sta e pubblica foto con maglia Fiorentina: “Tutti zitti”

Poco fa l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha annunciato l’addio tra la Fiorentina e Lucas Torreira: “il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera.” questo quanto scritto dal giornalista di Sky Sport. E’ arrivata però una risposta social del calciatore uruguaiano che attraverso le storie di Instagram ha postato una foto con la maglia della Fiorentina con le facce che indicano “Tutti zitti”

LA NOTIZIA DI GIANLUCA DI MARZIO SU TORREIRA