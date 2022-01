CorSport: “Fiorentina spinge l’Arsenal, 70 milioni per Vlahovic, compreso il riscatto di Torreira”

Potrebbe anche esserci un’accelerata adesso per il riscatto di Torreira. Come? Spingendo l’Arsenal a farsi veramente avanti per Vlahovic. A mettere sul tavolo un’offerta congrua che a quel punto potrebbe contenere anche il riscatto di Torreira. E’ una strada non facile, per la scelta dell’entourage del centravanti serbo di rispedire al mittente qualsiasi proposta che preveda un trasferimento immediato, poi andrebbe articolata su cifre importanti per un totale di non meno di 70 milioni. Sottotraccia ci stanno lavorando. Lo scrive il Corriere dello Sport.

