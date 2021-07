Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il difensore centrale tedesco, Shkodran Mustafi, potrebbe trasferirsi in Italia. Nel mercato invernale era andato allo Schalke 04 per avvicinarsi alla famiglia però adesso è libero e su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina. Il capitano della viola, German Pezzella, piace molto all’Atalanta e potrebbe lasciare il club e anche lo stesso Nikola Milenkovic che ancora non ha rinnovato il suo contratto. Attualmente il giocatore è scivolato e potrebbe essere un nome importante per rinforzare la difesa viola.

