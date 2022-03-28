Torreira é il perno del centrocampo della Fiorentina: riscatto? 15 milioni ma i viola puntano allo “sconto”

Torreira a 26 anni ha raggiunto la giusta maturità a livello calcistico

La scorsa estate il riscatto di Lucas Torreira é stato fissato a 15 milioni di euro, ma la Fiorentina starebbe pensando di “limare” il prezzo. Torreira é il play che detta il tempo, a 26 anni ha raggiunto la giusta maturità a livello calcistico. Recupera tanti palloni e aggiunge qualità. Il valore del suo cartellino é già lievitato, é a lavoro per definire lo scatto decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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