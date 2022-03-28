Torreira é il perno del centrocampo della Fiorentina: riscatto? 15 milioni ma i viola puntano allo “sconto”
Torreira a 26 anni ha raggiunto la giusta maturità a livello calcistico
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2022 09:47
La scorsa estate il riscatto di Lucas Torreira é stato fissato a 15 milioni di euro, ma la Fiorentina starebbe pensando di “limare” il prezzo. Torreira é il play che detta il tempo, a 26 anni ha raggiunto la giusta maturità a livello calcistico. Recupera tanti palloni e aggiunge qualità. Il valore del suo cartellino é già lievitato, é a lavoro per definire lo scatto decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, DALLA POLONIA: PIATEK AI BOX, MA LO STAFF PROVERÀ A RECUPERARLO PER MARTEDÌ. OUT ANCHE ZURKOWSKI
https://www.labaroviola.com/dalla-polonia-piatek-ai-box-ma-lo-staff-provera-a-recuperarlo-per-martedi-out-anche-zurkowski/170412/