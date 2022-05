Il giornalista esperto di calciomercato spagnolo Matteo Moretto ha accostato Bellerin alla Fiorentina. Queste le sue parole su Twitter:

“Héctor Bellerín lascerà l’Arsenal in estate: gli manca un anno di contratto per 4 milioni netti e NON è nei piani del club inglese. La priorità del giocatore è restare al Betis ma nelle ultime settimane ha preso informazioni anche la Fiorentina”.

IL PARERE DI BASILE