Gazzetta, Vlahovic, Arsenal pronto ad offrire 85 milioni subito ma lui vuole restare fino a giugno

Vlahovic domina trovando il dodicesimo gol in questa Serie A. Non è un caso che l’arsenale già fattosi avanti nelle settimane scorse in maniera importante sarebbe disposta a fare follie per portare il centravanti a Londra con un’offerta pronta di oltre 85 milioni. Qualcuno dell’entourage sarebbe anche disposto eventualmente ad ascoltare. Ma Vlahovic non sembra al momento sentir ragioni. Niente Arsenal: e possibilmente niente partenza a gennaio. Con la voglia di restare in viola fino a giugno per poi scegliere la propria destinazione. Sarà un mese cruciale per capire il futuro del bomber. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

