Repubblica, Vlahovic, l’Arsenal chiama ma i suoi agenti non rispondono. Futuro? La Premier

Vlahovic non rinnoverà e la strategia sua e dei procuratori è ormai nota: avanzare mese dopo mese verso la scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2023. Non arriverà fino a quel giorno in maglia viola. I radar del calciomercato sono direzionati verso la Premier League. Per qualità del torneo e per la liquidità. Le richieste di Commisso rimangono alte, almeno 60 milioni.

C’è chi sussurra che l’Arsenal a gennaio sia disposto a fare follie per il serbo: peccato però che non sia arrivata nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina, perchè prima di formularla ha provato a sentire i procuratori del giocatore. Risposte? Nessuna. Telefoni staccati. Lo scrive Repubblica.

