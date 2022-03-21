L'Arsenal prende in maniera scherzosa ed affettuosa in giro Torreira: "Occhio al buco Lucas"

Il bellissimo tweet scherzoso dell'Arsenal che prende in giro Torreira per il dente perso in campo contro l'Inter

L'Arsenal è proprietaria del cartellino di Lucas Torreira che sabato è stato protagonista di un eroica prestazione a San Siro dove ha perso un dente. I gunners hanno voluto lanciare il proprio consueto punto sui calciatori in prestito con una battuta. "Mind the gap" tradotto occhio al buco, una frase presente nelle metropolitane di Londra per mettere in guardia i passeggeri dello spazio fra il treno ed il marciapiede. Stavolta, però, il buco è quello fra i denti dell'uruguagio.

PULGAR NON RIESCE A RILANCIARSI IN TURCHIA

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