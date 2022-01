I tifosi dei Gunners invadono di messaggi il profilo Instagram di Vlahovic: “Vieni all’Arsenal”

Vlahovic continua ad incantare. Oggi contro il Napoli ha segnato la sua diciannovesima rete stagionale. Nessuno come lui in serie A. Queste prestazioni fanno rivolgere inevitabilmente le attenzioni verso di lui. Non solo dei club ma anche dei tifosi. In particolare i supporter dell’Arsenal si sono riversati in massa nel profilo del bomber viola per chiedere di venire a giocare da loro in Inghilterra. Dusan ascolterà il loro suggerimento?

