Capolavoro Fiorentina, Kayode rinnova e passa da 30mila a 250mila euro l’anno, contratto fino al 2028

Michael Kayode si è messo molto in mostra in questo inizio di stagione nella Fiorentina. E finalmente, dopo anche le sirene inglesi, la viola è riuscita a rinnovargli il contratto. Il giocatore passa dai 30 mila euro annui attuali, ai 250 mila attuali. Una buonissima cifra comunque per la società, visti i progressi fatti dal terzino e i soldi che club come l’Arsenal gli potevano offrire. La durata dell’accordo sarà molto lunga, il nuovo accordo scadrà infatti tra cinque anni nel 2028

