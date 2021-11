Dall’Inghilterra, all’Arsenal non interessa Vlahovic, nessun contatto tra Gunners e Fiorentina

Arrivano importanti smentite sul pressing che l’Arsenal starebbe portando avanti per Vlahovic. Secondo quanto riferito da James Benge su Twitter, corrispondente per il canale sportivo statunitense CBS Sports, i Gunners, al momento, non stanno trattando con i viola per la punta serba.

Infatti secondo il giornalista inglese non esiste alcun contatto avanzato tra la squadra di Firenze e i Gunners, versione che si discosta notevolmente rispetto a quella fornita negli ultimi giorni da molti media italiani.

LA VIOLA SOGNA BERARDI E SEGUE KEITA