The Atletic, Arsenal in pole per Vlahovic. Alto ingaggio e Torreira le chiavi della trattativa?

L’Arsenal continua ad inseguire Dusan Vlahovic. Secondo quanto scritto da David Ornstein su The Athletic, i Gunners fanno davvero sul serio per il serbo, tanto da essere la squadra in pole a strappare ai Viola il proprio bomber. Questo sia per quanto riguarda l’offerta alla Fiorentina che l’eventuale ingaggio al ragazzo. La chiave della trattativa potrebbe essere rappresentata da Lucas Torreira. Tuttavia, stando ai media italiani, la squadra londinese non sembra essere in cima alla lista delle preferenze di Vlahovic.

LEGGI ANCHE: