La priorità della Fiorentina è riscattare Torreira: sconto sulla cifra? Sarà difficile averlo dall'Arsenal

L'Arsenal chiede 15 milioni per il riscatto di Lucas Torreira: nelle scorse settimane c'è stato il primo incontro

La Fiorentina deve riscattare Lucas Torreira dall'Arsenal. Nelle scorse settimane c'è già stato un incontro tra il suo agente e la dirigenza viola, le parti hanno ribadito la reciproca volontà di continuare insieme. Sarà difficile convincere l'Arsenal a concedere uno sconto rispetto alla cifra dei 15 milioni, presto i club si confronteranno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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