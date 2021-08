Di Marzio: “Vlahovic, Atletico Madrid e Tottenham pronti ad un’offerta, Arsenal più defilato”

Gli occhi d’Europa su Dusan Vlahovic. Dopo una stagione dai grandi numeri come quella precedente, squadre importanti in campo internazionale guardano al serbo della Fiorentina come primo obiettivo. I viola puntano a blindarlo, possibilmente con un rinnovo di contratto, vista anche la presenza di ieri del suo agente allo Stadio Franchi, ma prima dovranno resistere alle offerte di club di prima fascia.

Ci sono vari club disposti a fare un’offerta alla Fiorentina: le principali sono Tottenham e Atlético Madrid, che stanno cercando nomi pesanti in vista dell’inizio dei campionati, programmato per il prossimo weekend sia in Inghilterra che in Spagna.

Atlético che balla tra lui e Zapata visto che Lautaro per l’Inter non è sul mercato. Rimane vigile anche il Tottenham, che però tenterà l’affondo solo in caso di partenza di Kane. L’Arsenal invece è più defilata, ma attenta e interessata a Vlahovic, che al momento viene considerato un’alternativa ad Abraham, obiettivo primario dei Gunners. Bisognerà vedere quale sarà la reazione della Fiorentina: l’idea è quella di tenere il proprio gioiello, ma qualora arrivassero offerte superiori ai 60 milioni bonus compresi, si potrebbero fare altri ragionamenti. Per cautelarsi, la società viola avrebbe già individuato in Gianluca Scamacca il primo nome come erede di Dusan Vlahovic. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

