Gazzetta, Kiwior nel mirino della Fiorentina, non è incedibile per l’Arsenal, è una ex conoscenza italiana 

Jakub Kiwior piace alla Fiorentina e non poco. Rappresenta una pedina molto interessante perché conosce già il nostro campionato e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento visto che di recente ha indossato la maglia dello Spezia, esattamente dall’agosto del 2021 al gennaio del 2023 per poi passare all’Arsenal. Nella formazione inglese tuttavia sta trovando poco spazio, con appena quattro presenze in campionato per un totale di 182 minuti. In Inghilterra ad ora lo considerano un incedibile, ma tutto dipenderà dal trend di impiego da qui a gennaio, quando il mercato aprirà ufficialmente le porte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.