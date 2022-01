Repubblica, Vlahovic, Arsenal pronta all’offerta da oltre 70 milioni: resta l’ipotesi scadenza

La questione Vlahovic continua a tenere banco. Il serbo ha detto di recente di voler trascinare la Fiorentina nelle posizioni di classifica che merita ma tutto ciò che sta accadendo intorno al suo non rinnovo, lasciano intendere che tutto è in evoluzione. Dall’Inghilterra sono convinti che l’Arsenal, proverà un assalto spingendosi oltre i 70 milioni d’euro e provando in tutti i modi ad accontentare Vlahovic e i suoi agenti. Il serbo forse pensa ad altro. Lo scrive Repubblica.

