Torreira vuole restare alla Fiorentina ma club viola ha chiesto doppio sconto ed è stata rottura

La festa c’è stata ed è stata bellissima, il risveglio però, per i tifosi viola è stato traumatico. La mattinata si è aperta con la notizia data da Sky Sport e dal suo esperto di mercato Gianluca Di Marzio del mancato riscatto di Torreira da parte della Fiorentina.

“Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera.”

Il calciatore aveva risposto a questa notizia con un post su Instagram nel quale invitava tutti a stare zitti. In questi minuti sta emergendo tutta la verità, con la voglia grande di rimanere da parte di Torreira che non vuole lasciare Firenze e la Fiorentina.

Però non è arrivato l’accordo tra la società viola e l’Arsenal per il riscatto concordato a 15 milioni di euro e non è arrivato nemmeno l’accordo tra il calciatore e la il club viola. La Fiorentina ha chiesto un doppio sconto, prima all’Arsenal per il valore del cartellino, poi al calciatore per l’ingaggio. Da qui la rottura. Resta da capire se esistono margini per ricucire il rapporto

Flavio Ognissanti

LA NOTIZIA DI GIANLUCA DI MARZIO