Dall'Argentina scrivono: "L'Arsenal si inserisce per Aranda, la Fiorentina è sorpassata dai Gunners"

Il giocatore argentino interessa all'Arsenal in questo mercato

Tomas Aranda è uno degli obiettivi della Fiorentina nel mercato sudamericano, ma su di lui ci sarebbe anche l'interesse dell'Arsenal. Come riportato dal Transigente, giornale argentino, i Gunners starebbero pensando di fare un'offerta al Boca per il giocatore che ha una clausola di 15 milioni. La Fiorentina può avere una grande concorrenza per lui.