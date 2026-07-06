Dall'Argentina scrivono: "L'Arsenal si inserisce per Aranda, la Fiorentina è sorpassata dai Gunners"
Il giocatore argentino interessa all'Arsenal in questo mercato
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 14:26
Tomas Aranda è uno degli obiettivi della Fiorentina nel mercato sudamericano, ma su di lui ci sarebbe anche l'interesse dell'Arsenal. Come riportato dal Transigente, giornale argentino, i Gunners starebbero pensando di fare un'offerta al Boca per il giocatore che ha una clausola di 15 milioni. La Fiorentina può avere una grande concorrenza per lui.