Dall’Inghilterra, Arsenal su Vlahovic ma ora non si muove. Ostacolo? La richiesta di Commisso

Si continua a parlare del futuro di Dusan Vlahovic, che ormai è lontano dalla Fiorentina. L’Arsenal è sempre vigile sul futuro del centravanti serbo. Un’ipotesi che resta comunque quasi impossibile per la sessione di mercato attuale, discorsi invece che potrebbero tornare in voga in estate. L’ostacolo resta l’alta richiesta di Commisso per lasciarlo partire. Lo scrive Sky Sports News.

